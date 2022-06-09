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Режиссер «Гардемаринов» высказалась о москвичах

Режиссер Светлана Дружинина назвала москвичей самыми большими оптимистами

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Российская актриса, режиссер Светлана Дружинина, создавшая сериал «Гардемарины, вперед!», назвала москвичей самыми большими оптимистами. Свое мнение о жителях столицы она высказала в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Кроме оптимизма среди отличительных качеств москвичей Дружинина также выделила целенаправленность. Режиссер отметила, что родилась в столице и ей легко находить общий язык с ее жителями. «Может быть, потому что мы в одном месте родились. Очень быстро говорим, быстро действуем, быстро принимаем решения. Центральные города живут более интенсивно, чем окраины, поэтому здесь нужно уметь выживать», — заявила актриса.

Среди преимуществ Москвы перед другими мировыми столицами Дружинина назвала просторные улицы и чистоту. Она также отметила, что всегда хотела вернуться в российский город и не смогла бы жить в другом месте.

Ранее свое мнение о москвичах высказал сын российского режиссера Карена Шахназарова, режиссер Иван Шахназаров. Он назвал жителей столицы суетливыми и замкнутыми, отметив, что в людях, живущих подальше от Москвы, побольше жизни.

Нина Ташевская
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