Сын Шахназарова высказался о москвичах

Сын Карена Шахназарова Иван назвал москвичей суетливыми и замкнутыми

Сын российского режиссера Карена Шахназарова, режиссер Иван Шахназаров назвал москвичей суетливыми и замкнутыми. Свое мнение о жителях столицы он высказал в разговоре с изданием «Москвич Mag».

По словам Шахназарова, есть одно отличие москвичей от тех, кто живет за пределами столицы. «Москвичи довольно суетливые и замкнутые в себе. А в людях подальше от Москвы побольше жизни», — пояснил режиссер.

Во время разговора Шахназаров также описал жителей городов на Дальнем Востоке, где ранее во Владивостоке он снимал фильм. Он заявил, что местные жители отличаются отзывчивостью и стремлением помочь друг другу. «Если вы окажетесь в беде в очень суровом месте, то вам обязательно помогут — это обусловлено климатом: выжить можно, только держась друг за друга — оно в крови», — объяснил Шахназаров.

Ранее о москвичах высказался участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» Андрей Рожков. Он назвал жителей столицы временными и отметил, что они приезжают в город с целью заработать денег, а после переехать.