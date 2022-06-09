Минтранс предложил ввести льготы для одной категории водителей в регионах

Минтранс предложил регионам ввести льготы для владельцев электромобилей и гибридных авто

Минтранс предложил региональным властям ввести ряд льгот для владельцев электромобилей и подзаряжаемых гибридных авто. Преференции для этой категории водителей должны простимулировать переход на безопасный для планеты транспорт в России, пишет «Коммерсантъ».

Владельцам электрокаров в регионах предложили сделать бесплатный проезд по платным трассам, а также отменить или снизить транспортный налог. Кроме того, ведомство выступило с идеей создать зоны «нулевого выброса», куда нельзя будет въезжать машинам с двигателями внутреннего сгорания.

Рекомендации Минтранса предназначены в основном для крупных городов с высокой плотностью населения и интенсивным трафиком, а также для территорий с повышенными экологическими требованиями — с пригородными зелеными и водоохранными зонами, территориями санаториев, спортивными объектами, отелями.

Большое внимание в документе уделили организации парковок. Ведомство посоветовало учесть мнение владельцев электрокаров и возможности электросетей при расположении машино-мест с зарядными станциями. Кроме того, следует обратить внимание на климатический коэффициент. Так, в Якутске и Красноярске предполагается создание меньшего количества парковок для электромобилей, чем в Сочи и Крыму.

В деловых кварталах и на заправочных станциях необходимо оснащать зарядками не менее 10 процентов всех мест для электромобилей, а в зонах жилой застройки, где живут владельцы электромобилей, оснащать все парковочные места зарядками медленного типа, которые способны зарядить аккумулятор на 80 процентов за два часа. Для быстрых зарядок (которые заряжают за 20 минут) нужно создать специальные знаки с ограничением времени стоянки.

Ранее в Европе поддержали отказ от новых автомобилей на бензиновых и дизельных двигателях к 2035 году. Соответствующую резолюцию одобрило большинство депутатов Европарламента. Согласно документу, выбросы от новых машин в Евросоюзе к указанному сроку должны сократиться на 100 процентов.