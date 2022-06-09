В России утвердили стандарт для школ по поднятию флага и исполнению гимна

Министр образования Кравцов сообщил об утверждении поднятия флага в школах в четверг

Министерство просвещения в четверг, 9 июня, утвердило стандарт поднятия государственного флага и исполнения гимна в школах России. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, подписавший соответствующий документ, сообщает РИА Новости.

«Мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах, этот стандарт согласован с председателем Геральдического совета при президенте России», — сказал Кравцов.

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По его словам, в документе описан порядок проведения церемонии поднятия флага и герба, а также их установления.

Обязательное поднятие флага и исполнение гимна в российских школах начнется с 1 сентября. Подобное решение Минпросвещения поддержал президент Владимир Путин, подчеркнув, что процедура должна соответствовать значимости государственных символов.

С 1 сентября в начальных классах школ России, по утверждению Кравцова, также начнется историческое просвещение. Помимо этого, Минпросвещения введет киноуроки по историческим темам.