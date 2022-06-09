Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России утвердили стандарт для школ по поднятию флага и исполнению гимна

Министр образования Кравцов сообщил об утверждении поднятия флага в школах в четверг

Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

Министерство просвещения в четверг, 9 июня, утвердило стандарт поднятия государственного флага и исполнения гимна в школах России. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, подписавший соответствующий документ, сообщает РИА Новости.

«Мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах, этот стандарт согласован с председателем Геральдического совета при президенте России», — сказал Кравцов.

Время роста

По его словам, в документе описан порядок проведения церемонии поднятия флага и герба, а также их установления.

Обязательное поднятие флага и исполнение гимна в российских школах начнется с 1 сентября. Подобное решение Минпросвещения поддержал президент Владимир Путин, подчеркнув, что процедура должна соответствовать значимости государственных символов.

С 1 сентября в начальных классах школ России, по утверждению Кравцова, также начнется историческое просвещение. Помимо этого, Минпросвещения введет киноуроки по историческим темам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В России оценили значение битвы за Славянск
Назван самый популярный фильм у российских «пиратов»
Потомок Толстого прокомментировал исключение «Войны и мира» из программы Украины
В России начали первые испытания вакцины от COVID-19 на детях
Киев и Минск перестали быть городами-побратимами
Стал известен возможный тюремный срок писателя Дмитрия Глуховского
В Москве самосвал сбил женщину с ребенком
Качиньский заподозрил Германию в использовании военного потенциала против Польши
Бородина рассказала о мечте купить дом в Турции
В России анонсировали новые направления бюджетных путешествий летом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.