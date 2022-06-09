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В Госдуме отреагировали на убийство медведя вахтовиками с помощью взрывчатки

Депутат Бурматов: подрыв медведя с помощью взрывчатки в Якутии попадает под статью УК
Владимир Бурматов

Владимир Бурматов. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Убийство медведя вахтовиками с помощью взрывчатки попадает под статью Уголовного кодекса (УК) о жестоком обращении с животными. Так на происшествие отреагировал первый зампред комитета Государственной Думы по экологии Владимир Бурматов в Telegram.

«Найти убийц, полагаю, не составит труда. С полицией и прокуратурой уже работаем. Надо посадить их, пока они еще кого-нибудь не взорвали», — подчеркнул депутат.

По его словам, обращения по этому поводу поступили еще в среду, 8 июня. Это не охота и не регулирование популяции, а преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, добавил Бурматов.

Преступление необходимо расследовать, согласно 245 статье УК РФ, наказание за содеянное составляет пять лет лишения свободы, заключил он.

Ранее в Якутии рабочие взорвали часто приходящего на территорию вахтового поселка медведя. На опубликованных россиянами кадрах видно, что вахтовики оставили для животного кастрюлю с едой, в которой на самом деле была спрятана взрывчатка. Как только хищник оказался возле приманки, рабочие активизировали взрывчатое вещество.

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Сергей Истомин
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