Минобороны России показало уничтожение украинской «Фурии»

Минобороны России показало уничтожение украинского беспилотника «Фурия» ЗРК «Стрела-10»

Российские военные уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат. Боевой расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» поразил беспилотник из состава комплекса разведки и корректировки огня А1-СМ «Фурия». Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС. Уничтожение также показали на видео.

«Благодаря точным и слаженным действиям боевого расчета удалось своевременно обнаружить воздушную цель, идентифицировать ее как беспилотный летательный аппарат противника и уничтожить, не позволив произвести разведку местности и корректировку огня артиллерии Вооруженных сил Украины», — сообщили в оборонном ведомстве.

ЗРК «Стрела-10» предназначен для контроля воздушного пространства и прикрытия подразделений от низколетящих целей в бою и на марше. Боевая машина комплекса на шасси МТ-ЛБ получила четыре направляющих для установки ракет в контейнерах.

В мае в публикации Army Recognition российский ЗРК «Бук-М3» назвали главной угрозой для беспилотников Bayraktar производства Турции.

В октябре 2021 года в Сербии представили модернизированный комплекс «Стрела-10М». ЗРК получил пассивный радиолокатор, который снижает заметность «Стрелы» на поле боя.