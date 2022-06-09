Предсказана смерть жестких дисков

Trendfocus: Microsoft призвала производителей ПК отказаться от жестких дисков

Microsoft предсказала постепенный отказ от жестких дисков в компьютерах. Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

Журналисты ссылаются на отчет аналитической компании Trendfocus, согласно которому Microsoft призвала производителей компьютеров начать постепенно отказываться от жестких дисков (HDD) в ПК и закончить этот процесс к 2023 году. Речь идет о компаниях, которые выпускают компьютеры с предустановленной Windows. Однако в данный момент американская корпорация не предложила конкретной стратегии.

Специалисты считают, что отказ от жестких дисков в пользу твердотельных накопителей (SSD) позволит ускорить производительность компьютеров. В Microsoft предлагают отказаться от HDD во всех устройствах, кроме игровых ПК и настольных компьютеров, в которых необходимо наличие нескольких типов хранилищ. Microsoft отказалась комментировать возможную смерть традиционных накопителей.

По словам журналистов, на рынке комплектующих для компьютеров наблюдается тенденция постепенного отказа от HDD. По оценке специалистов, полный переход к твердотельным накопителям произойдет не раньше 2024 года. Прогресс может затормозить более высокая стоимость SSD, чем жестких дисков, и дефицит полупроводников.

В конце мая компания Apacer представила твердотельные накопители с рекордными показателями. Скорость последовательного чтения новых SSD составила 13 гигабайт в секунду, скорость записи — 12 гигабайт в секунду.