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Представлен SSD-накопитель с рекордной скоростью

Компания Apacer показала SSD с рекордной скоростью чтения 13 гигабайт в секунду

Фото: Apacer

Компания Apacer представила на выставке Computex 2022 твердотельные накопители с рекордными показателями. Об этом сообщает издание PC Gamer.

Среди представленных устройств оказались два накопителя — под брендами Apacer и Zadak. Скорость последовательного чтения SSD составляет 13 гигабайт в секунду, скорость записи — 12 гигабайт в секунду. Накопители имеют интерфейс PCIe 5.0.

По словам журналистов, скорее всего, накопители используют недавно анонсированный контроллер Phison PS5026-E26. Скорость устройств, которые показала Apacer, может быть еще выше — эксперты отметили, что «потолок» PCIe 5.0 составляет 16 гигабайт в секунду, однако обновленному контроллеру обычно требуется некоторое время, чтобы максимально использовать возможности новой спецификации.

Накопители оснащены алюминиевым радиатором, однако модели могут быть укомплектованы «ультратонким» графеновым радиатором. Продажи потребительских моделей Apacer и Zadak должны начаться до конца года. Их цена не раскрывается.

В конце февраля журналисты издания Tom's Hardware выяснили, что проблемы на производстве компании Western Digital повлияют на рост цен на рынке накопителей. Проблема связана с загрязнением материалов на производстве в январе, когда в чипах NAND обнаружили появление большого количества примесей.

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Андрей Ставицкий
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