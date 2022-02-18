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SSD-накопители подорожают

SSD-накопители могут подорожать из-за проблем Western Digital

Фото: Mike Blake / Reuters

Проблемы на производстве Western Digital (WD) повлияют на рост цен на рынке накопителей. Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

Журналисты обратили внимание на электронное письмо, которое направила компания Western Digital своим партнерам. В нем говорится, что «в краткосрочной перспективе затраты на производство накопителей значительно выросли», что повлияет на стоимость продукции. Проблема связана с загрязнением материалов на производстве в январе, когда в чипах NAND обнаружили появление большого количества примесей.

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По оценке представителей WD, из-за обнаружения примесей пришлось списать около 6,5 эксабайт флэш-памяти. Аналогичные проблемы наблюдались у другого ведущего производителя накопителей Kioxia, которому пришлось утилизировать около 14 эксабайт памяти. Это составляет почти четверть объема производства NAND в первом квартале 2022 года. В связи с этим эксперты считают, что SSD-накопители могут подорожать.

«Western Digital и Kioxia владеют примерно 35 процентами рынка NAND, поэтому изменение цен, вероятно, окажет значительное влияние на рынок», — подчеркнули авторы. По оценке TrendForce, рост цен во втором квартале года составит примерно 5-10 процентов.

В заключении журналисты проанализировали рынок SSD в США и отметили, что цены на популярные накопители емкостью в один терабайт находятся на рекордно низком уровне. По этой причине специалисты считают, что данный момент является подходящим для выгодного приобретения SSD-накопителей.

В середине января производитель процессоров «Эльбрус» предупредил о невостребованности своей продукции. Данное обстоятельство резко понизит спрос на чипы МЦСТ и других российских поставщиков, что, в свою очередь, сделает невостребованными складские запасы процессоров и комплектующих к ним.

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Андрей Ставицкий
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