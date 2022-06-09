В Совфеде раскрыли подробности нового проекта об иноагентах

Сенатор Климов заявил, что новый проект об иноагентах не предусматривает поправки в УК РФ

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов раскрыл подробности нового проекта об иностранных агентах. Его комментарий передает РИА Новости.

Сенатор заявил, что новый проект о развитии законодательства, касающийся иноагентов, не предусматривает поправки в Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). По его словам, изменения коснутся законов об образовании, военной службе и госслужбе.

Климов добавил, что проект об иноагентах планируется внести на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время.

О подготовке нового проекта об иноагентах сенатор ранее написал в Telegram. В посте он заявил о необходимости усилить защиту общества и государства от угроз, которые возникли из-за развязанной Западом гибридной войны. «Поскольку среди явных целей зарубежных атак — дестабилизация нашей политической системы для последующей незаконной смены власти и фактического развала Отечества в заокеанских интересах, необходимо безотлагательно принимать адекватные ответные меры в рамках Конституции», — подчеркнул Климов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал перестать «миндальничать» и начать привлекать иноагентов к более строгой ответственности. Также он выступил за то, чтобы на законодательном уровне была введена классификация иноагентов.