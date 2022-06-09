В Совфеде раскрыли подробности нового проекта об иноагентах
Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов раскрыл подробности нового проекта об иностранных агентах. Его комментарий передает РИА Новости.
Сенатор заявил, что новый проект о развитии законодательства, касающийся иноагентов, не предусматривает поправки в Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). По его словам, изменения коснутся законов об образовании, военной службе и госслужбе.
Климов добавил, что проект об иноагентах планируется внести на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время.
О подготовке нового проекта об иноагентах сенатор ранее написал в Telegram. В посте он заявил о необходимости усилить защиту общества и государства от угроз, которые возникли из-за развязанной Западом гибридной войны. «Поскольку среди явных целей зарубежных атак — дестабилизация нашей политической системы для последующей незаконной смены власти и фактического развала Отечества в заокеанских интересах, необходимо безотлагательно принимать адекватные ответные меры в рамках Конституции», — подчеркнул Климов.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал перестать «миндальничать» и начать привлекать иноагентов к более строгой ответственности. Также он выступил за то, чтобы на законодательном уровне была введена классификация иноагентов.