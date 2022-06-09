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Россиянина осудили за похищение подростка и покушение на его убийство

Жителя Красноярска осудили за похищение подростка и покушение на его убийство

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Россиянина осудили за похищение подростка и покушение на его убийство — суд дал жителю Красноярска 15 лет строгого режима. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 9 июня, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным ведомства, 47-летний мужчина весной 2021 года проживал в арендуемой квартире в многоквартирном доме по улице Молокова. В один из вечеров он был пьян и услышал шум на лестничной площадке. Мужчина вышел из квартиры и увидел девятилетнего мальчика, который шел к своему другу, проживавшему в том подъезде.

При виде нетрезвого взрослого ребенок закричал, а злоумышленник схватил его и затащил в свою квартиру, заперев дверь на замок, лишив возможности сбежать.

Опасаясь ответственности за содеянное, фигурант нанес ножом подростку удары в область шеи и лица. Школьник сопротивлялся и кричал. Соседи, услышав шум и крики ребенка, стали стучаться в дверь. Это помешало пьяному мужчине довести свой умысел до конца. Соседи задержали преступника до прибытия полиции. Потерпевшего доставили в больницу, где ему своевременно оказали медицинскую помощь.

Под суд фигурант пошел сразу по двум статьям УК РФ — о похищении человека и попытке убийства.

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Леонид Микуляк
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