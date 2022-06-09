В Северной Осетии выпустят на волю трех леопардов

Трех леопардов выпустят на волю в горах Северной Осетии

В горах Северной Осетии на волю выпустят несколько переднеазиатских леопардов. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на Минприроды региона.

Как пояснили в ведомстве, речь идет о трех животных Лео, Хосте и Лауре, которые содержатся в Центре восстановления леопардов на Кавказе. В настоящее время им около двух лет.

Эксперты ИПЭЭ РАН, ИЭГТ РАН, Московского зоопарка и WWF России оценили, насколько эти леопарды готовы к выпуску в дикую природу, и пришли к выводу, что осуществить его можно уже в этом году. В дальнейшем специалисты планируют продолжить наблюдение за животными при помощи специальных GPS-передатчиков, которыми снабдят хищников.

В министерстве уточнили, что ранее на территории Северной Осетии на волю был выпущен брат Лео, самец по кличке Батраз, а также две самки Волна и Агунда, которые приходятся сестрами Хосте и Лауре. Ожидается, что все вместе они образуют небольшую группировку и поспособствуют стабилизации численности этого вида на Центральном Кавказе.