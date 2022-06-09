Число отравившихся в лагере «Авангард» детей увеличилось

СК: число отравившихся детей в лагере Авангард в Архангельской области выросло до 23

Число отравившихся детей в оздоровительном лагере «Авангард» в Архангельской области выросло до 23 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

«По последним данным, совокупно 23 человека. <...> Восемь госпитализированы в Мирнинскую городскую больницу с признаками острой кишечной инфекции, еще 15 изолированы с аналогичным диагнозом в самом лагере», — уточнили в Следственном комитете.

Состояние здоровья детей оценивается как удовлетворительное.

Ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») по факту отравления 16 детей в оздоровительном лагере «Авангард» в городе Мирный Архангельской области.

Прокурорская проверка установила, что администрация лагеря ненадлежащим образом организовала контроль за соблюдением требований санитарных правил и выполнением противоэпидемиологических и профилактических мероприятий при организации летнего отдыха детей.

