Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Число отравившихся в лагере «Авангард» детей увеличилось

СК: число отравившихся детей в лагере Авангард в Архангельской области выросло до 23

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Число отравившихся детей в оздоровительном лагере «Авангард» в Архангельской области выросло до 23 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

«По последним данным, совокупно 23 человека. <...> Восемь госпитализированы в Мирнинскую городскую больницу с признаками острой кишечной инфекции, еще 15 изолированы с аналогичным диагнозом в самом лагере», — уточнили в Следственном комитете.

Состояние здоровья детей оценивается как удовлетворительное.

Ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») по факту отравления 16 детей в оздоровительном лагере «Авангард» в городе Мирный Архангельской области.

Прокурорская проверка установила, что администрация лагеря ненадлежащим образом организовала контроль за соблюдением требований санитарных правил и выполнением противоэпидемиологических и профилактических мероприятий при организации летнего отдыха детей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин поручил повысить туристический кешбэк
Кадыров заявил о скором взятии под контроль Лисичанска
Экс-глава Конституционного суда Украины обжалует объявление его в розыск
Число отравившихся в лагере «Авангард» детей увеличилось
Минюст Латвии призвал разрешить изымать собственность России и Белоруссии
Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС
В Киеве заявили о планах Фридмана получить украинское гражданство
Британии предрекли глобальный дефицит продуктов из-за антироссийских санкций
Ваноли покинул «Спартак»
Психологи объяснили причину чувства зависти у россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.