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В российском регионе 22 человека поели суши и отравились

В Тольятти 22 человека, в том числе трое детей, отравились суши

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

В Тольятти Самарской области 22 человека обратились за помощью медиков из-за плохого самочувствия — они съели суши от одной компании доставки еды. Об этом сообщает региональный Минздрав в Telegram-канале.

По данным ведомства, среди пострадавших — трое детей и одна беременная женщина. У всех отравившихся обнаружили признаки пищевой токсикоинфекции.

В министерстве сообщили, что 11 человек доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Остальные пострадавшие проходят лечение амбулаторно. Минздрав российского региона доложил о случившемся губернатору Дмитрию Азарову. Специалисты Роспотребнадзора выясняют точные причины отравления россиян.

Ранее в Татарске Новосибирской области 20 человек отравились купленной в суши-кафе едой. Впоследствии руководитель заведения сообщила, что планирует подать иск в суд за распространение недостоверных сведений.

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Анастасия Шейкина
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