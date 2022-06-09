Уголовное дело возбудили после массового отравления детей в российском лагере

СК возбудил уголовное дело после отравления 16 детей в лагере в Архангельской области

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту отравления 16 детей в оздоровительном лагере «Авангард» в городе Мирный Архангельской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

По итогам прокурорской проверки установлено, что администрация лагеря ненадлежащим образом организовала контроль за соблюдением требований санитарных правил и выполнением противоэпидемиологических и профилактических мероприятий при организации летнего отдыха детей.

Уточняется, что у девяти детей симптомы отравления прошли, поэтому их временно изолировали в самом лагере. Еще семеро с небольшой температурой и жалобами на боли в животе госпитализировали в Мирнинскую городскую больницу.

В результате возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Ранее стало известно, что в Тольятти Самарской области 22 человека обратились за помощью медиков из-за плохого самочувствия — они съели суши от одной компании доставки еды. По данным ведомства, среди пострадавших — трое детей и одна беременная женщина. У всех отравившихся обнаружили признаки пищевой токсикоинфекции.