UFC отменил поединок с участием российского бойца

UFC отменил поединок российского бойца Аскара Аскарова против американца Алекса Переса

Поединок российского бойца смешанного стиля (MMA) Аскара Аскарова против американца Алекса Переса в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен. Об этом в Twitter сообщает журналист Марсел Дорф.

Бой должен был состояться 16 июля на турнире в Нью-Йорке. Отмечается, что Аскаров снялся с поединка, причины его решения не сообщаются. Изначально бойцы должны были подраться в июле 2021 года, но россиянин получил травму руки.

По информации журналиста, новым соперником Переса может стать бразилец Алешандре Пантожи, который в июле 2020-го уступил Аскарову. Бойцы могут встретиться в октагоне 30 июля.

26 марта Аскаров потерпел первое поражение в карьере. Он уступил судейским решением новозеландцу Каю Кара-Франсу. За карьеру в ММА Аскаров одержал 14 побед, еще один поединок с его участием закончился ничьей.