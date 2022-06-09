В России осовременили Петра I

«Одноклассники» показали сериал в честь дня рождения первого российского императора

В «Одноклассниках» состоялась премьера комедийного сериала в честь дня рождения первого российского императора Петра I. О показе сообщается в пресс-релизе соцсети, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Главную роль сыграл народный артист России и король поп-сцены Филипп Киркоров. Известно, что в новом историческом скетч-сериале легендарные события путешествия императора в Европу пересказаны на современный лад в формате скринлайф — так, как если бы в ту эпоху существовали компьютеры, соцсети и интернет.

«Вживаться в роль было легко, ведь Петр I по сюжету ведет себя практически как любая современная знаменитость: активен в соцсетях, переписывается в личке со своими звездными друзьями, ездит на гастроли. Ну а что касается внешнего сходства с первым российским императором… Уже много лет за мной закрепился образ и бренд "Петр I", поэтому традиционно во многих кино и ТВ-проектах с успехом играю первого императора всероссийского», — заметил Киркоров.

В веб-сериале Петр I ведет видеоблог «Распаковка», строит маршрут путешествия через сервис онлайн-карт, переписывается в мессенджерах и создает фейковый профайл в соцсетях, чтобы — как и в реальном путешествии — его никто не узнал.

За производство проекта отвечала студия «Базелевс» и продюсерская компания Magic Production. Проект реализуется при поддержке Института развития Интернета и соцсети «Одноклассники».

«Мы попытались пересказать всем известные события так, как до нас это никто не делал. Показать историю так, как мы следим за настоящим сегодня — через экраны компьютеров и смартфонов, визуальный язык соцсетей и онлайн-пространства. Проект, с одной стороны, сохранил внимание к историческим деталям, а с другой — получил свойственную интернет-культуре ироничность», — отметила генеральный продюсер студии «Базелевс» Лала Рустамова.

Серии исторического скетчкома про Петра I доступны для просмотра эксклюзивно в официальной группе студии «Базелевс» в «Одноклассниках».