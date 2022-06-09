Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме захотели изменить закон об ОСАГО

Депутат ГД Федоров предложил запретить страховщикам без договора с СТО продавать ОСАГО

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Российским страховым компаниям, не имеющим договора со станцией технического обслуживания (СТО), захотели запретить оформлять ОСАГО. Депутат Госдумы Евгений Федоров направил письмо с предложением соответствующих изменений на имя главы Минтранса России Виталия Савельева, пишет RT.

Парламентарий обращает внимание на то, что некоторые страховщики не всегда имеют возможность предоставить участникам ДТП компенсацию в виде ремонта автомобиля. Федоров подчеркнул, что такие компании вписывают в полис только выплаты, о чем клиенты часто узнают уже после аварии.

В тексте обращения депутат попросил главу Минтранса оценить целесообразность запрета на оформление ОСАГО страховщиками без договора с СТО, которые не могут предоставить держателям полиса выбор между ремонтом и денежной компенсацией.

Ранее стало известно, что в России впервые за три года подражали полисы ОСАГО. Так, в мае стоимость оформления страховки для легковых автомобилей выросла до 5800 рублей.

Кроме того, в апреле Центробанк начал обсуждать со страховщиками возможность использования в ремонте машин по ОСАГО подержанных запчастей, а также продления максимального срока ремонта до 60 дней. Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов заявил, что эта практика может быть небезопасной, а также простимулирует угоны с целью разбора на части.

Время роста


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В России оценили значение битвы за Славянск
Названы последствия нарушений Израилем воздушного пространства Ливана
Назван самый популярный фильм у российских «пиратов»
Потомок Толстого прокомментировал исключение «Войны и мира» из программы Украины
В России начали первые испытания вакцины от COVID-19 на детях
Киев и Минск перестали быть городами-побратимами
Стал известен возможный тюремный срок писателя Дмитрия Глуховского
В Москве самосвал сбил женщину с ребенком
Качиньский заподозрил Германию в использовании военного потенциала против Польши
Бородина рассказала о мечте купить дом в Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.