В Госдуме захотели изменить закон об ОСАГО

Депутат ГД Федоров предложил запретить страховщикам без договора с СТО продавать ОСАГО

Российским страховым компаниям, не имеющим договора со станцией технического обслуживания (СТО), захотели запретить оформлять ОСАГО. Депутат Госдумы Евгений Федоров направил письмо с предложением соответствующих изменений на имя главы Минтранса России Виталия Савельева, пишет RT.

Парламентарий обращает внимание на то, что некоторые страховщики не всегда имеют возможность предоставить участникам ДТП компенсацию в виде ремонта автомобиля. Федоров подчеркнул, что такие компании вписывают в полис только выплаты, о чем клиенты часто узнают уже после аварии.

В тексте обращения депутат попросил главу Минтранса оценить целесообразность запрета на оформление ОСАГО страховщиками без договора с СТО, которые не могут предоставить держателям полиса выбор между ремонтом и денежной компенсацией.

Ранее стало известно, что в России впервые за три года подражали полисы ОСАГО. Так, в мае стоимость оформления страховки для легковых автомобилей выросла до 5800 рублей.

Кроме того, в апреле Центробанк начал обсуждать со страховщиками возможность использования в ремонте машин по ОСАГО подержанных запчастей, а также продления максимального срока ремонта до 60 дней. Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов заявил, что эта практика может быть небезопасной, а также простимулирует угоны с целью разбора на части.

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