Американист Рогулев назвал недооценку России главной ошибкой политики Байдена

Политика США в отношении антироссийских санкций провалилась из-за излишней самонадеянности и недооценки ряда экономических показателей России. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

Американист отметил, что тысячи аналитиков ЦРУ и десятки тысяч сотрудников в других ведомствах недооценили роль России в мировой экономике и ее влияние. «Вашингтон опирался на неподкрепленное мнение, что для полного краха России достаточно одного удара извне. Однако США не учли цепочки поставок российских товаров, сырья и продовольствия», — объяснил он.

Рогулев добавил, что российская экономика, в отличие от американской, носит реальный характер. «Мы просто не вписываемся в американскую концепцию экономики», — резюмировал эксперт.

8 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обвинил страны Запада в том, что они «подталкивают» Россию к искусственному дефолту по суверенному долгу. «Это рукотворный дефолт, потому что никаких оснований для дефолта Российской Федерации нет, причем нет абсолютно», — отметил он, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать дефолта по госдолгу после введения санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД).

Российские власти ранее неоднократно говорили об отсутствии объективных оснований для дефолта по госдолгу, поскольку выплаты по нему обеспечены золотовалютными резервами Центробанка. При этом фактическая возможность проводить расчеты с инвесторами сильно ограничена из-за наложенных на Россию санкций.