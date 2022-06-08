Песков обвинил Запад в «подталкивании» России к дефолту

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о подталкивании России Западом к рукотворному дефолту

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обвинил страны Запада в том, что они «подталкивают» Россию к искусственному дефолту по суверенному долгу. Его слова приводит ТАСС.

«Запад, действительно, подталкивает [РФ] к дефолту. Но здесь надо все время оговариваться — к искусственному дефолту. Это рукотворный дефолт, потому что никаких оснований для дефолта Российской Федерации нет, причем нет абсолютно», — отметил Песков, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать дефолта по госдолгу после введения санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД).

Российские власти ранее неоднократно говорили об отсутствии объективных оснований для дефолта по госдолгу, поскольку выплаты по нему обеспечены золотовалютными резервами Центробанка. При этом фактическая возможность проводить расчеты с инвесторами сильно ограничена из-за наложенных на Россию санкций. До 25 мая действовала лицензия Минфина США, позволявшая проводить платежи по долларовым гособлигациям. Однако по истечении срока действия она не была продлена.

Министр финансов Антон Силуанов анонсировал новый способ выплат по госдолгу в обход западной финансовой системы, но не уточнял, что он будет из себя представлять.

3 июня Евросоюз опубликовал шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого под ограничения попал НРД. Несколькими днями ранее он был назначен новым платежным агентом по обслуживанию долларового госдолга вместо лондонского филиала американского Citibank.