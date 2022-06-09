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Россиянам назвали дешевые средства для борьбы с перхотью

Трихолог Олег Спиридонов: фруктовая маска с авокадо и бананами избавит от перхоти

Фото: Shutterstock

Российский трихолог Олег Спиридонов назвал дешевые средства для борьбы с перхотью. Его комментарии приводит «МедикФорум».

В первую очередь специалист посоветовал сделать фруктовую маску для волос. По его словам, для ее приготовления нужно смешать предварительно очищенные от кожуры спелые авокадо с двумя бананами, а затем распределить полученную массу на коже головы и оставить на 30 минут. «Спелые зеленые авокадо богаты антиоксидантами, которые обеспечивают столь необходимое питание для раздраженной и сухой кожи головы», — рассказал врач.

Чтобы избавиться от перхоти, Спиридонов также порекомендовал использовать для массажа головы средство из масел чайного дерева и оливы. «Смешайте три капли ароматного масла с одной столовой ложкой чистого оливкового масла», — пояснил он и добавил, что после процедуры необходимо вымыть волосы шампунем, поскольку они могут остаться жирными.

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В заключение доктор обратил внимание читателей на яблочный уксус. Спиридонов объяснил, что данный продукт является естественным противовоспалительным средством. Так, для приготовления раствора, который поможет предотвратить появление перхоти, нужно смешать полстакана яблочного уксуса с полстаканом воды, нанести на кожу головы на 15 минут и после этого смыть холодной водой.

Ранее в июне американские стилисты перечислили способы избавиться от жирности волос. Так, парикмахер Девин Грасиано порекомендовал регулярно чистить расчески. По его словам, во время расчесывания прядей их зубья собирают большое количество загрязнений, в том числе пыль и остатки стайлинговых средств. В свою очередь, колорист Джулиана Ольмейер посоветовала использовать шампунь один или два раза в неделю и выбирать очищающие средства с противовоспалительными компонентами в составе, поскольку частое мытье головы также вызывает повышенную выработку кожного сала.

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Мария Винар
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