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Названы способы избавиться от жирности волос

Парикмахер Грасиано: регулярная чистка расчесок поможет избавиться от жирности волос

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Парикмахеры из США назвали способы избавиться от жирности волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Bustle.

По мнению стилиста Девина Грасиано, избыточная жирность волос сигнализирует о проблемах кожи головы и неправильном применении очищающих средств. Кроме того, он отметил, что данная проблема может возникнуть из-за генетической предрасположенности, а также у обладательниц тонких прядей.

Так, в связи с этим Грасиано порекомендовал регулярно чистить расчески. По его словам, во время расчесывания прядей их зубья собирают большое количество загрязнений, в том числе пыль и остатки стайлинговых средств. Если забывать об очищении расчесок, кожа головы всегда будет подтверждена раздражению. «Естественная реакция кожи головы — вырабатывать достаточное количество кожного сала, чтобы защитить себя», — рассказал Грасиано.

В свою очередь, парикмахер и колорист салона Bassia Bassia из Нью-Йорка Джулиана Ольмейер рассказала, что частое мытье волос также может вызывать повышенную выработку кожного сала. По данной причине специалистка посоветовала использовать шампунь один или два раза в неделю и выбирать очищающие средства с противовоспалительными компонентами в составе. К таковым она отнесла масло чайного дерева, экстракт ромашки, розмарин, лаванду и мяту.

Вдобавок Ольмейер предложила присмотреться к фильтрам для очистки воды в ванной комнате. Эксперт объяснила, что химические вещества и минеральные отложения в трубах могут привести к чрезмерной жирности прядей.

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В заключение звездный парикмахер Жюстин Маржан порекомендовала фиксировать пряди шелковыми платками, чтобы они не спадали на лицо: в таком случае их не нужно будет постоянно поправлять руками. «Кожный покров на пальцах производит собственные масла. Когда вы прикасаетесь руками к своим волосам, они становятся еще жирнее», — заключила она.

В июне трихолог Бриджит Хилл из США раскрыла правильные способы ухода за проблемной кожей головы. По словам эксперта, чтобы избавиться от зуда и сухости кожи головы, следует избегать сухих шампуней и специальных средств от перхоти. Так, Хилл посоветовала защищать кожу головы от воздействия ультрафиолета, применяя специальные солнцезащитные средства.

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Мария Винар
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