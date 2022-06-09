Дизайнер раскритиковал логотип российского «Макдоналдса»

Дизайнер Шпаковский назвал логотип российского преемника «Макдоналдса» неаппетитным

Дизайн логотипа российского преемника «Макдоналдса» недоработан и неуникален. Так в разговоре с «Лентой.ру» графический дизайнер Борис Шпаковский оценил фирменный знак новой сети ресторанов быстрого питания. Он раскритиковал выбранные цвета и назвал логотип незапоминающимся, поскольку ему не хватает «фишки».

«Сочетание зеленого и красного вызывает самый большой вопрос. Это неаппетитный цвет. Раньше он был яркий и привлекательный, вызывал яркие эмоции. Зеленый и красный по отношению друг к другу контрастные цвета, их нельзя вместе сочетать», — сказал он.

Этот логотип по сравнению со старым незапоминающийся, им нужно придумать новую фишку. Люди по инерции будут продолжать пользоваться услугами, потому что "Макдоналдс" очень много лет на слуху. Но в плане эстетики это скорее плохо, чем хорошо Борис Шпаковский графический дизайнер

По задумке создателей эмблемы, две оранжевые палочки символизируют картошку фри, а красный круг — бургер. Зеленый фон ассоциируется с качеством обслуживания, к которому привыкли посетители ресторана. По мнению Шпаковского, заложенный смысл читается с трудом.

Сам знак довольно избитый. Я думаю, над ним надо было подольше поработать, вложить в него какой-то смысл, метафору, а не просто буквочку "М" использовать с кружком. Можно найти кучу брендов с очень похожим знаком Борис Шпаковский графический дизайнер

«Можно притянуть за уши любую метафору и объяснить так, как понимает владелец. Но это должны и другие люди понимать, это должно считываться, а не быть каким-то ребусом. Необязательно должна быть [изображена] картошка, но должно быть понятно, что это про еду, а не про бренд мебели какой-нибудь. Мне кажется, кстати, под бренд мебели из сосны подошел бы такой логотип», — объяснил он.

По мнению дизайнера, логотип не до конца доработан. «Возможно, это связано с тем, что надо было делать быстро. Возможно, они в будущем наймут нормальную студию, которая сделает им нормальный логотип», — заключил графический дизайнер.

Ранее компания, которая придет на смену «Макдоналдсу», ушедшему из России в знак протеста против специальной военной операции на Украине, опубликовала свой логотип. 9 июня сеть запустила рекламную кампанию. Название для самих ресторанов пока не выбрано.

Открытие точек быстрого питания под новым брендом намечено на 12 июня.