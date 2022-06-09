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У российских диппредставительств в Италии возникли сложности в работе

В МИД рассказали о сложностях у российских диппредставительств в работе с банками Италии

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Российские диппредставительства в Италии столкнулись со сложностями в работе с местными банками. Об этом рассказали Forbes в Департаменте информации и печати МИД России.

Не уточняется, о каких именно проблемах идет речь. Собеседник издания также не назвал банки, в работе с которыми возникли сложности. В то же время в ведомстве подчеркнули, что в настоящее время стороны работают над урегулированием ситуации.

Ранее визовый центр Италии в Москве возобновил прием заявлений в полном объеме. До этого выдача виз была приостановлена из-за проблем банка «Интеза» с обработкой платежей консульского сбора. Подать документы могли только те, у кого консульский сбор был оплачен заранее.

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Ксения Назарова
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