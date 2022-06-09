Вице-премьер России рассказал о последствиях «разворота» экономики

Восточный полигон железных дорог не справляется с нагрузкой, заявил вице-премьер Трутнев

Восточный полигон железных дорог перестал справляться с нагрузкой, заявил вице-премьер России Юрий Трутнев. По его словам, такая ситуация стала последствием изменений в российской экономике, теперь больше ориентирующейся на азиатские рынки, пишет РИА Новости.

«Восточный полигон не справляется с нагрузкой, так как вся Россия развернулась на восток. Надо как можно быстрее расширять провозные возможности БАМа, Транссиба, Северного морского пути», — сказал Трутнев.

В РЖД уже обращали внимание на то, что и Байкало-Амурская (БАМ), и Транссибирская магистрали работают на пределе возможностей. На этом фоне возникли сложности с вывозом угля из Кузбасса. В силу проблем с логистикой, возникших после начала военной операции на Украине, приоритетом на железной дороге пользуются грузы внутрироссийского производства, товары высокого передела и сырье для непрерывных производств.

О серьезных проблемах с логистикой на фоне санкций в конце мая говорил министр транспорта Виталий Савельев. По его словам, в сложившихся условиях власти вынуждены искать новые логистические коридоры.