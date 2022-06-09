Рост цен на газ в Европе объяснили

Замглавы ФНЭБ Гривач объяснил рост цен на газ в Европе погодой и новостным фоном

На данный момент рынок очень нервный и волатильный, а цены на газ остаются на экстремально высоком уровне, рассказал «Ленте.ру» замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. Он также назвал причины роста цен на энергоресурсы в Европе.

9 июня цены на газ в Европе выросли на открытии торгов на лондонской бирже ICE сразу на 130 долларов (почти на 12 процентов), приблизившись к отметке в 1000 долларов за одну тысячу кубометров.

Сейчас рост обусловлен погодными колебаниями и негативными новостями от некоторых производителей. Кроме того, наблюдается отток СПГ (сжиженного природного газа — прим. «Ленты.ру») с европейского направления в Азию и Латинскую Америку Алексей Гривач замглавы Фонда национальной энергетической безопасности

Особенно дорого обойдется приобретение газа компаниям, которым Россия приостановила поставки, отметил Гривач. «Поставки приостановлены компаниям, которые сами отказались оплачивать газ единственно возможным способом. Таковых набралось всего шесть из нескольких десятков. Чтобы выполнить свои обязательства перед клиентами, им придется закупать газ, в том числе российский, на рынке. В зимний период это будет особенно дорого», — уточнил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные компании, отказавшиеся платить по новым правилам, уже отключены от поставок российского газа и новых отключений не планируется, так как те, кто сейчас получает газ, уже работают по новой системе оплаты.

В конце марта президент Владимир Путин поручил перевести оплату российского газа, поставляемого в европейские страны, в рубли. Схема предполагает открытие покупателем двух счетов (в рублях и евро) в Газпромбанке.