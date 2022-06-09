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Невеста составила список правил для гостей и вызвала споры в интернете

The Scottish Sun: требования невесты из США к гостям вызвали споры в интернете

Фото: unsplash

Список требований к гостям на свадьбе, составленный невестой из США, попал на Reddit и вызвал бурные споры в интернете. Об этом сообщает The Scottish Sun.

В своем списке женщина, чье имя не сообщается, подчеркнула, что на свадебную церемонию не будут пускать детей. Кроме того, гостям запрещено приводить с собой людей, не получивших приглашения. Те, кто планирует употреблять алкоголь, должны сами позаботиться о доставке из ресторана в отель.

Кроме того, невеста заявила, что к ее свадебному платью запрещено прикасаться тем, кто не был приглашен на девичник. Еще одно правило касалось цвета одежды. Невеста предупредила, что гости должны быть одеты в черное, иначе им будет нельзя фотографироваться.

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В числе прочих требований — запрет на заказ песен и на фотографирование пары до первого поцелуя.

«Если вы обещали, что придете, но не пришли, мы попросим вас заплатить за свое место. Свадьба — недешевое удовольствие!» — подчеркнула невеста.

Последним требованием стало «веселиться». Пользователи Reddit сочли его трудновыполнимым, учитывая длинный список правил для гостей.

«Если честно, сами правила не так уж плохи, но напоминают о том, насколько важна подача», — написал один из авторов комментариев. «Полностью согласен. Подача ужасная. Кажется, что она кричит на всех», — заявил другой. «Если честно, похоже, что свадьба будет ужасной», — предположил третий.

Ранее сообщалось, что невеста составила список правил для гостей свадьбы и поссорилась с подружками. Среди прочего невеста предложила девушкам несколько вариантов платьев на выбор и добавила, что будет благодарна, если они похудеют.

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Алиса Дмитриева
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