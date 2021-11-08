Невеста предложила подружкам похудеть к ее свадьбе и поссорилась с ними

Невеста составила список правил для гостей свадьбы и поссорилась с подружками. Она рассказала об этом в посте на Reddit.

Девушка рассказала, что планирует сыграть свадьбу в июле 2022 года. В качестве свидетельницы она выбрала свою сестру и попросила ее создать чат для подружек невесты, чтобы отправить в него правила для подготовки к церемонии.

Среди прочего невеста предложила девушкам несколько вариантов платьев на выбор и добавила, что будет благодарна, если они похудеют. При этом она подчеркнула, что не настаивает на диетах. Кроме того, подружкам невесты предстояло взять на себя расходы на дорогу и проживание в отеле. На девичник их также пригласили при условии, что каждая будет платить сама за себя.

Некоторым девушкам предложенные платья и отель показались слишком дорогими, однако невеста отказалась идти на уступки. Она объяснила, что ей важно, чтобы все гости были в одном месте, и она могла в любой момент пообщаться с каждым из них. Тогда несколько подружек покинули чат и отказались участвовать в подготовке к свадьбе.

«Остальные утешали меня и говорили, что тех, кто отказался от участия, нельзя считать настоящими друзьями, — рассказала невеста в посте на Reddit. — А сестра посоветовала не обращать на них внимания и двигаться дальше. Но мне очень обидно, что моя свадебная вечеринка началась с драмы из-за моих просьб». После этого она поинтересовалась у читателей, считают ли они, что она поступила правильно.

Пост набрал больше трех тысяч комментариев, причем почти все были в защиту обиженных подруг невесты. «Надеюсь, она лишится всех подружек, потому что ее запросы просто абсурдны!» — написал автор одного из них. Другая добавила: «А я бы специально набрала вес перед свадьбой, чтобы позлить невесту».

Ранее сообщалось, что издание BuzzFeed расспросило подружек невест о странных вещах, которые их просили сделать для свадьбы, и опубликовало подборку из 16 самых интересных историй. Участницы опроса рассказали о просьбах изменить внешность и взять кредит.