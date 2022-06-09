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Россиянка обматерила оскорбившего ее сына ребенка и попала на видео

В Татарстане мать на детской площадке устроила скандал с оскорбившим ее сына ребенком

В татарстанском городе Бавлы россиянка устроила скандал на детской площадке. Женщина обматерила маленького ребенка из-за того, что он, по ее мнению, оскорбил ее сына. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Местная жительница заявила, что мальчик оскорбил ее сына, и теперь, по ее мнению, он должен извиниться. Однако проблему она предпочла решать скандалом и нецензурной бранью.

«Я сама потом решу уже, кто там перед другими будет извиняться. Ты перед моим сыном извинись. Извинись, я тебе говорю! Не надо мне условия ставить, я тебе говорю: извиняйся перед моим сыном!» — слышны слова женщины на снятом очевидцем ролике.

Мальчик в ответ предложил пойти поговорить с его родителями, на что получил отказ. Во время скандала женщина назвала ребенка «придурок», а также несколько раз приказала извиниться и смотреть в этот момент на ее сына и в нецензурной форме пригрозила ударить.

Позднее в конфликт включились очевидцы, однако женщина и с ними начала вести себя агрессивно. «Это не твое дело, ты вообще не лезь в этот разговор, тебя сюда никто не звал. Ты мне будешь вопросы задавать? Ты кто такой, чтобы мне задавать вопросы?», — набросилась она на подошедшего мужчину, который попытался разобраться в ссоре.

Ранее в одной из электричек Подмосковья россиянину не понравился желто-синий рюкзак ребенка. Из-за этого мужчина зажал ребенка в угол тамбура, обматерил и потребовал от мальчика снять рюкзак, который он затем бросил на пол.

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