Россиянин в поезде зажал в угол и обматерил ребенка из-за желто-синего рюкзака

В подмосковной электричке мужчина обматерил ребенка из-за желто-синего рюкзака

В одной из электричек Подмосковья россиянину не понравился желто-синий рюкзак ребенка, из-за чего он зажал мальчика в угол и обматерил. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Baza.

Происходящее снял на видео пассажир поезда. Мужчина вместе с двумя мальчиками находился в тамбуре электрички. В какой-то момент его внимание привлек рюкзак желто-синей расцветки, который был у одного ребенка за плечами.

Россиянин в нецензурной форме потребовал от мальчика снять рюкзак, который он затем бросил на пол. В конце видео ребенок надел рюкзак снова, а пассажир, продолжая материться, стал курить вейп.

Ранее в Ялте 46-летнюю россиянку задержали за маникюр, который был выполнен в желто-синих цветах. Это сочетание привлекло внимание местного жителя. По его словам, один из ногтей был окрашен цветами украинского флага, а на безымянном пальце женщины гражданин разглядел красно-черный флаг «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). После этого мужчина пожаловался в полицию.