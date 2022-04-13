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Желто-синий маникюр навлек на россиянку проверку полиции и доклад в ФСБ

В Ялте задержали россиянку с маникюром в желто-синих цветах и доложили о ней в ФСБ

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ялте задержали 46-летнюю россиянку с маникюром в желто-синих цветах. Об этом в среду, 13 апреля, пишет Baza в своем Telegram-канале.

Цвет ногтей сотрудницы «Бюро переводов» Ольги Дяченко привлек внимание местного жителя. По его словам, один из ногтей был окрашен цветами украинского флага, а на безымянном пальце женщины гражданин разглядел красно-черный флаг «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) и пожаловался на нее в полицию.

Сотрудникам правоохранительных органов женщина рассказала, что родилась на Украине, а в 2021 году получила российское гражданство. Маникюр она сделала две недели назад, и за это время никто не обратил на него внимания. Сама Ольга заверила, что у нее был обычный разноцветный маникюр.

Полицейские сфотографировала руки задержанной, провели с ней профилактическую беседу и доложили о маникюре в местное отделение ФСБ. Baza уточняет, что после этой беседы маникюр женщина стерла.

Ранее в апреле стало известно, что посетители «Макдоналдса» в Тюмени избили россиянина, который выкрикивал «Слава Украине».

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Евгения Куликова
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