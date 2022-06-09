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Российские власти решили понять причину использования иностранного софта

«Ъ»: Минцифры потребовало от чиновников рассказать об использовании иностранного софта

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Минцифры разослало государственным учреждением письмо с требованием рассказать, какое иностранное программное обеспечение они используют, и внести соответствующие данные в государственную систему АИС учета. Об этом со ссылкой на документ пишет «Коммерсантъ».

В министерстве решили понять, по какой причине предприятия и органы федеральной, региональной и местной власти не перешли на российский софт, чтобы принять меры. Сбор данных основан на поручении вице-премьера Дмитрия Чернышенко от 25 мая. По его итогам Минцифры проанализирует информацию и представит результаты в правительство.

Указ президента России Владимира Путина запрещает органам власти использовать иностранное ПО с 1 января 2025 года, а на объектах критической инфраструктуры (банки, энергетические компании и другие значимые предприятия) — закупать его без одобрения Минцифры с 31 марта 2022 года.

В реальности значительная часть госорганов продолжает работу на иностранным софте, например, доля использования российских операционных систем в государственных компаниях и органах мало где достигает даже 50 процентов, отмечает заместитель гендиректора «Руд Софт» Рустам Рустамов. Вице-президент по инвестициям Softline Елена Волотовская подтвердила, что ведомства продолжают использовать иностранное программное обеспечение и в критически важных системах.

Глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов заметил, что решение по переводу госсектора на отечественное ПО принято давно, и сейчас в правительстве хотят понять, что случилось с процессом. Замена могла не произойти из-за невыполнения поручений, отсутствия денег или необходимых продуктов, сложности перехода с работающих проектов.

По мнению Волотовской, решить вопрос выделением средств не получится, потому что для разработки решений требуется время и специалисты. Кроме того, созданное ПО надо будет протестировать, чтобы у рынка появилось к нему какое-то доверие.

Ранее сообщалось, что Пермский краевой суд объявил тендер на закупку моноблоков с операционной системой Windows, потому что государственная автоматизированная система (ГАС) «Правосудие» не может запуститься на российских решениях.

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Платон Щукин
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