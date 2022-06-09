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Россиянам назвали способ для улучшения сна летом

Невролог Кудрявцева посоветовала россиянам летом использовать для сна тяжелое одеяло

Фото: John-Mark Smith / Pexels

Люди часто не могут выспаться летом, улучшить ситуацию поможет использование тяжелого одеяла. Такой способ назвала в беседе с «Известиями» врач-невролог медицинского сервиса «Доктис» Анна Кудрявцева.

Она напомнила россиянам, что за качество сна отвечает гормон мелатонин, который вырабатывается в темноте. По этой причине осенью и зимой люди лучше высыпаются.

Для того чтобы улучшить сон в короткие летние ночи, невролог посоветовала придерживаться некоторых правил. По словам Кудрявцевой, важно максимально затемнить помещение, повесив в спальне плотные шторы, которые полностью препятствуют проникновению солнечного света.

«Даже летом лучше спать под тяжелым одеялом, а не заменять его легким или простыней. Функция одеяла заключается не только в том, чтобы поддерживать комфортную для сна температуру», — заявила невролог.

Она обратила внимание на эксперимент шведских медиков, доказывающий, что человек в целом лучше спит в контакте и, в частности, под тяжелым одеялом, так как на него реагируют рецепторы кожи, и в организме вырабатывается эндорфин, как при объятиях.

Кроме того, темнота должна присутствовать в спальне до планируемого времени пробуждения, тогда фаза глубокого сна не нарушится, указала медик.

Также специалист рекомендовала отказаться от чтения новостей, просмотра социальных сетей и телевизора перед сном. Активное потребление информации не дает мозгу прийти в спокойное состояние, пояснила Кудрявцева.

Ранее сомнолог Павел Кудинов связал недосыпание с риском развития онкологических заболеваний. Он подчеркнул, что недосыпание также ведет к снижению концентрации, скорости реакции, ухудшению мыслительных процессов, дневной сонливости, которая может быть особенно опасна, если человек передвигается за рулем автомобиля.

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Анна Щербакова
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