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В Таиланде назвали сроки возобновления прямого авиасообщения с Россией

АТОР: в Таиланде сообщили о возобновлении прямого авиасообщения с Россией осенью 2022 года

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Таиланде назвали сроки возобновление авиасообщения с Россией — осенью 2022 года отечественным туристам вновь будут доступны прямые рейсы на курорты популярной пляжной страны. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, по словам исполнительного директора Туристического управления Таиланда (ТАТ) Титипорн Маненате, в настоящее время профильные ведомства королевства обсуждают возможность запуска прямого авиасообщения на рейсах таиландских перевозчиков из Владивостока на крыльях Air Asia, а далее из Москвы на Thai Airways.

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Также специалист отметила важность налаживания работы по предоставлению отдыхающим возможности использовать в королевстве карты отечественной платежной системы «Мир». «Это непростой процесс, требующий времени. Но мы надеемся, что в скором времени у российских туристов будет возможность расплачиваться на курортах Таиланда картами "Мир"», — заявила исполнительный директор ТАТ. 

Ранее стало известно, что с 1 июня в Таиланде вступают новые правила въезда для иностранных путешественников. Так, Thailand Pass теперь можно получить через полтора часа после заполнения формы.

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Валентина Процкова
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