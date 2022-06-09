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Спорт

Клуб КХЛ отдал права на бывшего игрока НХЛ за тысячу рублей

СКА уступит «Авангарду» права на бывшего игрока НХЛ Владимира Ткачева за тысячу рублей

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Санкт-петербургский СКА согласился отдать права на нападающего Владимира Ткачева омскому «Авангарду» за символическую компенсацию. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пришли к договоренности, что Ткачев продолжит карьеру в Омске. «Авангард» выплатит в качестве компенсации тысячу рублей. Форвард ранее выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), защищая цвета «Лос-Анджелес Кингс».

Информацию о сделке подтвердил первый вице-президент и главный тренер СКА Роман Ротенберг. По его словам, он лично посоветовал Ткачеву перейти в «Авангард».

Большую часть минувшего сезона 26-летний Ткачев провел в составе «Онтарио Рейн», фарм-клуба «Кингс». В рамках Американской хоккейной лиги (АХЛ) он отыграл 41 матч и отметился семью заброшенными шайбами. В НХЛ форвард успел четырежды выйти на лед.

Николай Костюков
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Клуб КХЛ отдал права на бывшего игрока НХЛ за тысячу рублей
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