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Помощник Кадырова заявил о минировании завода с людьми в Северодонецке

Помощник Кадырова Алаудинов заявил, что ВСУ заминировали завод с людьми в Северодонецке

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали территорию завода «Азот» в Северодонецке, где находятся мирные жители. Такое заявление сделал помощник главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов, пишет РИА Новости.

По его словам, один из пленных украинских бойцов рассказал, что в подвале могут быть около 300 человек.

О том, что украинские военные загнали несколько сотен гражданских в промзону Северодонецка, 1 июня со ссылкой на показания пленного сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили республики Донбасса.

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Евгения Куликова
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