Кадыров заявил о вывозе бойцами ВСУ 300 гражданских в промзону Северодонецка

Кадыров заявил, что бойцы ВСУ вывезли около 300 гражданских в промзону Северодонецка

Несколько дней назад бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) загнали на территории промзоны города Северодонецка около 300 мирных жителей, утверждает глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он написал в среду, 1 июня, в своем Telegram-канале.

По словам чеченского лидера, такую информацию получил его помощник по силовому блоку от некоего украинского пленного. «Смею предположить, что боевики планируют использовать их в качестве живого щита. Также, по заверениям пленного, туда же завезли ящики со взрывчатым веществом», — написал Кадыров.

Ранее 1 июня глава Чечни заявил, что российские военные вместе с Народной милицией Луганской народной республики (ЛНР) полностью завершили зачистку города Северодонецка от украинских сил.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили республики Донбасса.