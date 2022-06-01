Кадыров заявил о вывозе бойцами ВСУ 300 гражданских в промзону Северодонецка
Несколько дней назад бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) загнали на территории промзоны города Северодонецка около 300 мирных жителей, утверждает глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он написал в среду, 1 июня, в своем Telegram-канале.
По словам чеченского лидера, такую информацию получил его помощник по силовому блоку от некоего украинского пленного. «Смею предположить, что боевики планируют использовать их в качестве живого щита. Также, по заверениям пленного, туда же завезли ящики со взрывчатым веществом», — написал Кадыров.
Ранее 1 июня глава Чечни заявил, что российские военные вместе с Народной милицией Луганской народной республики (ЛНР) полностью завершили зачистку города Северодонецка от украинских сил.
Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили республики Донбасса.