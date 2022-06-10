Россия и Украина снова обменялись пленными

Глава Николаевской ОГА Ким сообщил об 11-м обмене пленными между Россией и Украиной

Глава Николаевской областной государственной администрации (ОГА) Виталий Ким заявил, что между Россией и Украиной состоялся 11-й обмен пленными. Об этом он сообщил в пятницу, 10 июня, в своем Telegram-канале.

Ранее в Кремле высказались об обмене пленными между Москвой и Киевом. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, он идет постоянно в том или ином виде.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.