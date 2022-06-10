Суд заочно арестовал бывшую судью Хахалеву

Суд в Ростове-на-Дону заочно арестовал на два месяца бывшую судью Елену Хахалеву

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в пятницу, 10 июня, заочно арестовал бывшую судью из Краснодарского края Елену Хахалеву, известную в СМИ как «золотая судья». Об этом сообщает ТАСС.

В отношении нее избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России.

На заседании фигурантка не присутствовала. 16 мая ее объявили в розыск, судья отметил, что в данный момент Хахалева может находиться в Грузии.

Ранее в СКР возбудили дело в отношении Хахалевой, ее заподозрили в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, она похитила более одного миллиона рублей. С 2016-го по 2019 год Хахалева, занимающая должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда, отсутствовала на рабочем месте 128 рабочих дней. За 2017 год Хахалева не рассмотрела ни одного дела, а за следующий год рассмотрела всего пять. При этом она вносила в табель ложные сведения.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России 15 декабря 2021 года дала согласие на привлечение Хахалевой к уголовной ответственности. Сама она не явилась на заседание коллегии. По данным ФСБ, 8 декабря 2021 года экс-судья вылетела в Ереван и в Россию не возвращалась.

Скандал с Хахалевой произошел 15 июля 2017 года после того, как в сети появилось видео со свадьбы ее дочери с сотрудником управления СКР по Краснодарскому краю. На праздничном мероприятии были звезды эстрады, в том числе Валерий Меладзе и Николай Басков. Праздник обошелся в два миллиона долларов. Затем в СМИ появилась информация, что судья Хахалева не обучалась в Тбилисском университете и не получала там диплом.

В ноябре 2018 года Хахалеву сняли с должности председателя коллегии, а в 2019 году новый председатель Краснодарского краевого суда отстранил ее от ведения судебных процессов.