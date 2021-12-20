«Золотую судью» Хахалеву заподозрили в бегстве в Грузию

Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, известная в СМИ как «золотая судья», может скрываться в Грузии. Об этом в понедельник, 20 декабря, журналист Олег Лурье сообщил РЕН ТВ.

Он полагает, что Елена Хахалева покинула Ереван и отправилась в Грузию. Подозреваемая в преступлении по статье 159 («Мошенничество») и части 2 статьи 292 («Служебный подлог») УК РФ российская судья спокойно перемещается между странами, поскольку до сих пор не объявлена в федеральный и международный розыск.

Лурье полагает, что у мужа Хахалевой большие связи с этой страной, и потому у нее не будет проблем с убежищем. Журналист предположил, что после объявления россиянки в розыск, Грузия может отказать в ее выдаче.

Ранее 20 декабря журналист рассказал о связях Хахалевой с вором в законе Пецо (Реваз Бухникашвили), который за годы своей криминальной «карьеры» (коронован в 1979 году) неоднократно совершал побеги из мест заключения и умер 6 сентября 2018 года в Турции от онкологического заболевания.

Скандал с «золотой судьей» разразился 15 июля 2017 года после того, как в сети появилось видео со свадьбы ее дочери с сотрудником управления СКР по Краснодарскому краю. На праздничном мероприятии были звезды эстрады, в том числе Валерий Меладзе и Николай Басков. Праздник обошелся в два миллиона долларов. Затем в СМИ появилась информация, что судья Хахалева не обучалась в Тбилисском университете и не получала там диплом.