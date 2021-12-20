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Вор в законе рассказал о проживании у «золотой судьи» Хахалевой

Адвокат Лурье указал на возможную связь «золотой судьи» Хахалевой с вором в законе

Кадр: Россия 24 / YouTube

Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, названная в прессе «золотой судьей», была замечена в связях с вором в законе Пецо (Реваза Бухникашвили). Об этом РЕН ТВ заявил адвокат Олег Лурье.

Он напомнил про появившуюся ранее в СМИ фотографию, на которой похожая на судью женщина сидит рядом с криминальным авторитетом. Также, рассказал он, Бухникашвили во время опроса в колонии заявил, что проживал у Хахалевых, и назвал некий адрес, по которому не зарегистрировано жилых строений. «Но сам факт, что он упомянул фамилию Хахалевой...», — отметил Лурье.

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Пецо являлся коронованным вором в законе с 1979 года. За годы своей криминальной «карьеры» неоднократно совершал побеги из мест заключения. Он умер 6 сентября 2018 года в Турции от онкологического заболевания.

Ранее сообщалось, что Хахалева улетела из России в Ереван 7 декабря. Данные о ее возможном местонахождении раскрыла ФСБ на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), которая 15 декабря рассматривала вопрос о даче согласия на привлечение Хахалевой к уголовной ответственности по части 4 статьи 159 («Мошенничество») и части 2 статьи 292 («Служебный подлог») УК РФ.

Скандал с «золотой судьей» разразился 15 июля 2017 года после того, как в сети появилось видео со свадьбы ее дочери с сотрудником управления СКР по Краснодарскому краю. На праздничном мероприятии были звезды эстрады, в том числе Валерий Меладзе и Николай Басков. Праздник обошелся в два миллиона долларов. Затем в СМИ появилась информация, что судья Хахалева не обучалась в Тбилисском университете и не получала там диплом.

Марина Совина
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