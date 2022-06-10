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Спорт

Чимаев договорился с бойцом UFC о поединке в Абу-Даби

Хамзат Чимаев и Белал Мухаммад договорились о бое в UFC в социальных сетях

Фото: David Yeazell / Reuters

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев и американец палестинского происхождения Белал Мухаммад договорились о поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Спортсмены обменивались сообщениями в Twiiter.

Чимаев заявил, что готов драться против Мухаммада, если боец не выйдет с палестинским флагом. Таким образом, чеченец выразил солидарность Палестине, что и оценил Мухаммад. Американец пообещал принести знамя и для Чимаева, чтобы спортсмены могли посвятить выступление палестинцам.

Чимаев предложил провести схватку в октябре в Абу-Даби. Мухаммад ответил на это сообщение согласием.

Ранее Чимаев размещал карикатуру, где были изображены его потенциальные соперники. На рисунке можно было разглядеть Хорхе Масвидаля, Нэйта Диаса и Конора Макгрегора.

На счету Чимаева 11 побед в 11 поединках в MMA. В рамках UFC он одержал пять побед, четыре из них досрочно.

Николай Костюков
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