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Главы МИД Британии и Украины обсудили меры по освобождению осужденных британцев

Глава МИД Трасс: Британия и Украина работают над освобождением осужденных в ДНР британцев

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Главы МИД Британии и Украины Лиз Трасс и Дмитрий Кулеба обсудили нынешнюю ситуацию с осужденными в ДНР британцами Шоном Пиннером и Эйденом Аслином. Об этом агентству Reuters сообщил официальный представитель премьер-министра страны.

Он сообщил, что Лондон и Киев обсудили совместные меры для того, чтобы осужденных британцев согласно Женевской конвенции признали военнопленными и затем могли предложить к обмену. Представитель подчеркнул, что Британия «не работают на регулярной основе» с Россией по вопросу освобождения.

«[Пиннер и Аслин] защищены Женевской конвенцией как военнослужащие ВСУ. По этой причине мы хотим продолжать тесно работать с [украинской стороной], чтобы попытаться добиться их скорейшего освобождения», — отметил он.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил Шона Пиннера, его 35-летнего соотечественника Эндрю Хилла, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, а также совершении преступления группой лиц.

Министр иностранных дел Великобритании Лих Трасс осудила смертный приговор Пиннеру и Аслину, назвав его нелегитимным и фиктивным. «Они военнопленные. Это фиктивное решение, не имеющее абсолютно никакой легитимности. Я мысленно с их семьями. Мы продолжаем делать все, что можем, для их поддержки», — заявила дипломат.

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Дмитрий Сотак
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