МИД Британии осудил смертный приговор британским наемникам в ДНР

Глава МИД Британии Трасс осудила смертный приговор британским наемникам в ДНР

Глава МИД Британии Лиз Трасс назвала смертный приговор в отношении британских наемников, которые ранее находились на службе в украинской армии, нелегитимным и фиктивным. Об этом она написала на личной странице в Twitter.

«Решительно осуждаю приговор Эйдену Аслину и Шону Пиннеру... Они военнопленные. Это фиктивное решение, не имеющее абсолютно никакой легитимности. Я мысленно с их семьями. Мы продолжаем делать все, что можем, для их поддержки», — написала министр.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР приговорил Шона Пиннера, его 35-летнего соотечественника Эндрю Хилла, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти, а также совершении преступления группой лиц. Адвокаты осужденных планируют обжаловать приговор.