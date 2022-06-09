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МИД Британии осудил смертный приговор британским наемникам в ДНР

Глава МИД Британии Трасс осудила смертный приговор британским наемникам в ДНР
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Глава МИД Британии Лиз Трасс назвала смертный приговор в отношении британских наемников, которые ранее находились на службе в украинской армии, нелегитимным и фиктивным. Об этом она написала на личной странице в Twitter.

«Решительно осуждаю приговор Эйдену Аслину и Шону Пиннеру... Они военнопленные. Это фиктивное решение, не имеющее абсолютно никакой легитимности. Я мысленно с их семьями. Мы продолжаем делать все, что можем, для их поддержки», — написала министр.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР приговорил Шона Пиннера, его 35-летнего соотечественника Эндрю Хилла, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти, а также совершении преступления группой лиц. Адвокаты осужденных планируют обжаловать приговор.

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Дмитрий Сотак
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