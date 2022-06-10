В «Яндексе» объяснили смену названия бывших ресторанов «Макдоналдса» на картах

Бывшие рестораны «Макдоналдс» на картах «Яндекса» переименовал в «Мак» бизнес-пользователь

Московские рестораны бывшей сети «Макдоналдс» на картах «Яндекса» переименовал в «Мак» один из бизнес-пользователей «Яндекс.Карт». Как пишет РБК, об этом сообщили в «Яндексе», объясняя смену названия некоторых точек.

Бизнес-пользователи «Яндекс.Карт» могут менять карточки организаций, отметили в компании. Уточняется, что вместе с тем рестораны с названием «Макдоналдс» по-прежнему отображаются в сервисе.

При этом в пресс-службе бывшей сети ресторанов «Макдоналдс» сообщили, что компания попросила сервис удалить точки под названием «Мак». «Мы направили запрос на удаление точек, но на это потребуется какое-то время», — сказали в организации.

О том, что некоторые столичные рестораны бывшей сети «Макдоналдс» на картах «Яндекса» переименовали в «Мак», стало известно ранее 10 июня. Речь шла, в частности, о заведениях, которые расположены в районе станций метро «Пушкинская» и «Третьяковская».

Перед этим сообщалось, что мобильное приложение «Макдоналдса» в России сменило название на «Мой бургер». Представители ООО «Система ПБО», которое управляет сетью ресторанов быстрого питания, уточнили, что это название временное.