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Приложение «Макдоналдса» в России сменило название

Российское мобильное приложение McDonald’s сменило название на «Мой бургер»

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Мобильное приложение «Макдоналдса» в России сменило название. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что приложение «Макдоналдса» обновилось для мобильных систем iOS и Android и стало называться «Мой бургер».

Представители ООО «Система ПБО», которое управляет сетью ресторанов быстрого питания, уточнили, что это название временное. По их словам, смена названия мобильного приложения вызвана необходимости уйти от использования бренда «Макдоналдс».

9 июня перезапущенный «Макдоналдс» представил новый логотип. На лого изображены символы ресторана: два кусочка картофеля фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета. В качестве фона был выбран зеленый цвет.

При этом сообщалось, что компания пока не выбрала название для сети ресторанов. Сейчас рассматривают восемь вариантов, включая «Тот самый» и «Свободная касса».

16 мая компания «Макдоналдс» объявила об уходе из России и продаже всех торговых точек. Новым владельцем сети ресторанов в стране стал предприниматель из Новокузнецка Александр Говор.

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Евгения Наумова
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