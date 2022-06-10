Рестораны «Макдоналдс» на картах «Яндекса» получили новые названия

Московские рестораны «Макдоналдс» на картах «Яндекса» переименовали в «Мак»

Московские рестораны «Макдоналдс» на картах «Яндекса» переименовали в «Мак». Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что полученные новые названия будут временными.

В частности, речь идет о заведениях, которые расположены в районе станций метро «Пушкинская» и «Третьяковская». В обоих случаях указано, что рестораны закрыты до воскресенья.

Ранее стало известно о том, что название сменило и приложение «Макдоналдса» для мобильных систем iOS и Android: в России оно стало называться «Мой бургер». В компании «Система ПБО», которая управляет сетью ресторанов быстрого питания, также заявили, что это название временное. Смена названия вызвана, по их словам, необходимостью уйти от использования бренда «Макдоналдс».

Готовящийся к перезапуску в России под новым брендом «Макдоналдс» также уже представил новый логотип. На нем изображены два кусочка картофеля фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета. В качестве фона был выбран зеленый цвет.