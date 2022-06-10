Квартиру бывшего генпрокурора США продадут в Нью-Йорке

В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру бывшего генерального прокурора США Кларка

В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру, которая принадлежала бывшему генеральному прокурору США Рэмси Кларку (Ramsey Clark). За объект попросили несколько миллионов долларов, сообщает New York Post.

Жилье находится в районе Гринвич-Виллидж, за него попросили 2,95 миллиона долларов (более 171,4 миллиона рублей). Квартира расположена на втором этаже в доме 1962 года постройки. Внутри есть две спальни, столько же ванных комнат, гостиная и столовая.

Дизайн комнат выполнен в светлых тонах, полы сделаны из дуба. В качестве ярких акцентов в интерьере использовали ковры с геометричным узором и минималистичные картины в розовых и бирюзовых тонах. Из окон открывается вид на улицу и соседние дома.

В апреле от квартиры в Гринвич-Виллидж решила избавиться американская актриса Аманда Сейфрид. Она попросила за объект 3,25 миллиона долларов (на тот момент около 272 миллионов рублей). Сейфрид владела жильем с 2010 года, когда приобрела его за 1,9 миллиона долларов.