Известная американская актриса решила избавиться от квартиры в Нью-Йорке

Актриса Аманда Сейфрид решила избавиться от квартиры в районе Нью-Йорка Гринвич Виллидж

Американская актриса Аманда Сейфрид, известная по ролям в фильмах «Время», «Дорогой Джон» и «Письма к Джульетте», выставила на продажу квартиру в элитном районе Нью-Йорка. Об этом сообщает Dirt.

Недвижимость актрисы и ее супруга Томаса Садоски находится в районе Гринвич-Виллидж. Пара попросила за объект 3,25 миллиона долларов (около 272 миллионов рублей). Сейфрид владела жильем с 2010 года, когда приобрела его за 1,9 миллиона долларов.

Квартира площадью 147 квадратных метров находится в 12-этажном доме 1928 года постройки. В ней есть две спальни и столько же ванных комнат, а также кухня, совмещенная со столовой, и гостиная. Интерьер выполнен в светлых тонах с яркими акцентами в виде стульев ягодного цвета. Полы сделаны из дуба, из окон открывается вид на соседние здания.

Ранее от квартиры в Нью-Йорке избавилась актриса из сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон. Она продала жилье в здании в квартале Гринвич-Виллидж за 3,59 миллиона долларов (на тот момент около 298 миллионов рублей).