Решена судьба квартиры Жанны Фриске

Шепелев и родители покойной Фриске договорились о разделе полученного в наследство жилья

Судьбу квартиры покойной российской певицы Жанны Фриске удалось решить в суде. Родители артистки сумели договориться со вдовцом певицы телеведущим Дмитрием Шепелевым о разделе полученного в наследство жилья, пишет Starhit.

Речь идет о квартире в Шмитовском проезде в Москве, которую Жанна купила на заработанные от гастролей деньги. После ее смерти недвижимость перешла родителям и общему с Шепелевым сыну Платону. Однако в 2021 году телеведущий захотел избавиться от принадлежащей ребенку доли и предупредил остальных собственников о намерении продать часть жилья.

Родители Фриске пытались остановить Шепелева через суд, но проиграли дело. В мае 2022 года супруги предложили телеведущему мирно решить конфликт. По условиям соглашения родители артистки прощают Шепелеву долг в 7 миллионов рублей и все проценты по нему, а тот, являясь законным представителем, передает им долю Платона в квартире. Соответствующее мировое соглашение они подписали 9 июня в Пресненском суде. Саму квартиру супруги планируют отдать Платону после совершеннолетия, сохранив в ней интерьер как при жизни Жанны.

Родители Фриске объяснили, что хотели оставить внуку хоть какое-то наследство от его матери, так как все его деньги Шепелев уже потратил. «Когда приставы стали проверять счета Платона для взыскания долга, оказалось, что вместо 200 тысяч евро там осталось всего 6 евро. Шепелев не имел никакого права распоряжаться этими средствами, но они были сняты в середине ноября прошлого года», — рассказал отец Фриске.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от глиобластомы — самой агрессивной и распространенной из злокачественных опухолей мозга. Ей было 40 лет. Фриске выступала в группе «Блестящие» с 1996 по 2003 год. Позже она начала сольную карьеру, а также снялась в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «О чем говорят мужчины».